Пилотный проект реализуют в первом - втором кварталах 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Департамент полиции ЗКО подал в суд на компанию, которая занимается установкой новых камер Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
- Для выявления транспортных средств с просроченным техническим осмотром АО «Национальные информационные технологии» планирует совместно с МВД и компанией «Сергек» провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия технического осмотра (период реализации – 1-2 кварталы 2022 года), - говорится в ответе.
Также, по словам главы кабинета министров, в этом году планируется усилить ответственность операторов технического осмотра. За проведение техосмотра без транспортного средства им будет грозить штраф до 300 МРП (833,4 тысячи тенге) с исключением из реестра и запрещением деятельности до трёх лет. Водителям же за прохождение фиктивного техосмотра будет светить штраф в размере пяти МРП (13,8 тысяч тенге).