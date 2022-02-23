В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -1..-3. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

Ложбина циклона с районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы Казахстана. Там пройдёт снег с низовой метелью, ожидается гололёд. На остальной территории страны сохранится погода без осадков.