Его подозревают в превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что 22 февраля был задержан бывший заместитель председателя комитета Марат Осипов. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- КНБ РК продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ Масимова, заместителей председателя Садыкулова, Ергожина и других, - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина. Осипов был освобождён от должности 10 января. 14 февраля генеральный прокурор доложил президенту, что на рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.