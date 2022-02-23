Питание (несбалансированное, неправильное, нарушение режима приема пищи, неправильное интервальное голодание); Нарушение сна (неправильный режим, если человек ложится спасть после полуночи, то у него нарушен выработок гормонов, отвечающих за аппетит); Приём лекарств (гормональные препараты или антидепрессанты, могут вызывать частое чувство голода и следовательно повышенный аппетит); Генетика (от нее никуда не деться, если ваши предки были склонны к появлению избыточного веса, то вас возможно тоже это застанет); Заболевания (как правило, люди с диагнозами, например как сахарный диабет или заболеваниями эндокринной системы, люди склонны к полноте); Различные травмы (если нарушена центральная нервная система при получении травмы, они могут провоцировать на психические расстройства и постоянное переедание); Предменструальный синдром ( перед ними, у некоторых женщин обостренный аппетит, напрямую связанный с гормональным дисбалансом); Беременность (организм накапливает жировые отложения, чтобы сохранить и защитить плод по природе); Климакс (нарушение метаболизма в этот период приводит к набору массы тела);

Психологические причины избыточного веса.

Как проявляется психосоматика у женщин?

Проблемы. Заедание проблем, при любом эмоциональном напряжении, у женщин возникает повышенный аппетит и невероятная тяга к сладкому и выпечке. Таким способом, женщины поднимают себе настроение. Но никто не задумывается, что это приведет к набору лишнего веса. Низкая самооценка. Как правило, женщины с низкой самооценкой склонны к полноте. Таким образом, они становятся более заметны для окружающих, но к сожалению, самооценка от этого не повышается. Стеснительные люди. Они тоже любят заесть все свои комплексы и недостатки, и на подсознательном уровне спрятаться за своим телом. Жертвы физического или психологического насилия. Дефицит внимания. Дети, которым не хватает родительского внимания, повышенный аппетит. Тоже самое происходит, когда замужние женщины начинают пренебрегать правильным питанием и распорядком дня, как только становятся не интересны для своих мужей.

Набор веса при психосоматике - это некая реакция организма на эмоциональные перепады и переживания. Если у человека есть проблема, которая негативно сказывается на эмоциях человека, уходя в подсознание, она остается нерешённой, что в конечном итоге влияет на пищевое поведение человека, а также вызывает проблемы и даже заболевания различных органов человека.