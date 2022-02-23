слишком сладкие и кислые десерты,

мороженое с орехами, крошками печенья, вафельной крошкой, шоколадом.

Фото с сайта Pixabay.com Ангина - одно из коварных заболеваний, которое начинается как простое ОРВИ, повышается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость, головная боль и озноб. Далее боль в горле усиливается, образуется покраснение, а позже и гной. Лечение назначается доктором, потому что ангина лечится антибиотиками. Отказ от холодного во время ангины знаком нам с детства. Однако, как выяснилось, специалисты утверждают, что нет необходимости отказываться от мороженого во время ангины. Оказывается. Фруктовый лёд, эскимо, пломбир и другие сладкие холодные десерты действительно уменьшают болезненные ощущения. Однако. Не рекомендуется во время ангины употреблять: