Холодное лакомство действительно может избавить вас от болезненных ощущений и облегчить ваши страдания.  (без названия) Фото с сайта Pixabay.com Ангина - одно из коварных заболеваний, которое начинается как простое ОРВИ, повышается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость, головная боль и озноб. Далее боль в горле усиливается, образуется покраснение, а позже и гной. Лечение назначается доктором, потому что ангина лечится антибиотиками. Отказ от холодного во время ангины знаком нам с детства. Однако, как выяснилось, специалисты утверждают, что нет необходимости отказываться от мороженого во время ангины. Оказывается холодные молочные продукты действуют как анальгетик и успокаивают больное горло, а так же питают наш организм калориями, которые мы получаем не в полном объеме. Фруктовый лёд, эскимо, пломбир и другие сладкие холодные десерты действительно уменьшают болезненные ощущения. Однако это касается не всех видов мороженого. Не рекомендуется во время ангины употреблять:
  • слишком сладкие и кислые десерты,
  • мороженое с орехами, крошками печенья, вафельной крошкой, шоколадом.
Аллергики, которые не переносят молочные продукты, могут заменить мороженое на фруктовый лёд.