Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 февраля, в «красной» зоне находится только СКО. В «жёлтой» зоне располагаются Костанайская и Павлодарская области, а также Алматы. В «зелёной» зоне находятся Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области. За последние сутки в Алматы выявили 158 инфицированных коронавирусом.