- Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьёй 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, - сказал Путин в телеобращении.

Фото kremlin.ru По словам главы РФ, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий.Путин заявил, в планы России не входит оккупация Украины, Россия будет стремиться к её демилитаризации. Также он сказал, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.