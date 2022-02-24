Полёты гражданских самолётов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, передаёт РИА Новости. Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Об этом сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.
- Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации и Киевского района полётной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации, - говорится в сообщении.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские СМИ сообщают, что в нескольких городах слышны взрывы.