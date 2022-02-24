- Встреча проведена в формате «Вопрос-ответ», обсуждены актуальные вопросы взаимодействия госаппарат и населения, вопросы мотивации госслужащих, роль блогеров в современном обществе. Заслушаны предложения молодых государственных служащих по улучшению деятельности в сфере государственной службы и качества оказания государственных услуг, - рассказали в пресс-службе ДАГДС по Алматы.

На мероприятии участвовали руководитель департамента агентства по делам государственной службы Ильдар Уйсумбаев, директор филиала Академии государственного управления Айгерим Абилова и представители филиала партии NurOtan.Также Елнур Бейсенбаев посетил Ауэзовский ЦОН, где прошёл «День открытых дверей». В мероприятии также руководитель департамента агентства по делам государственной службы Уйсумбаев Ильдар и руководство Филиала НАО «Правительство для граждан» Асем Болатбекова и Абдурасул Кулдашов. Они приняли более 30 граждан. В основном вопросы касались социального обеспечения населения, доступности госуслуг лицам с ограниченными возможностями и благоустройства города. По отдельным вопросам депутат мажилиса взял обращения от граждан.