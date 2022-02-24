– По факту незаконного распространения наркотиков задержана 19-летняя девушка. Свою вину она не отрицает. При проведении обысков из мест, указанных задержанной, изъяты вещества, расфасованные в шесть пакетиков общим весом 4.37 граммов и 40 пакетиков общим весом 26.92 грамм. Согласно заключению эксперта, они являются синтетическими наркотиками мефедрон. Размер определен как особо крупный, - сообщили в полиции.

Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в поле зрения стражей порядка попала молодая девушка, которую заподозрили в распространении наркосодержащих препаратов. Задержать её удалось с поличным.Досудебное расследование идёт по статье 297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств". Санкция данной статьи подразумевают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. JWN7Zb7Wg74 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.