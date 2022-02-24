Частные обменники и банки второго уровня повысили курс покупки и продажи американской валюты. Так, в уральских обменных пунктах доллар покупают по 452-455 тенге, а продают по 457-462 тенге. Повысился и курс евро, покупка которого варьируется в коридоре 507-510 тенге, а продажа 515-518 тенге. Жители Алматы и столицы сообщили, что некоторые обменники приостановили продажу валюты. В Уральске доллар в обменных пунктах продают. Сегодня, 24 февраля, Казахстанская фондовая биржа сообщила, что перенесла начало торгов на час, потом ещё на два часа. Средневзвешенный курс доллара на утро 24 февраля составил 452,49 тенге. Нацвалюта по сравнению к доллару ослабла на 15,30 тенге. Официальный курс доллара Национального банка составляет 437,22 тенге. К слову, цена нефти марки Brent превысила 100 долларов впервые с 9 сентября 2014 года., доллар в обменниках продают по 462 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.