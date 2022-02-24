Комитет гражданской авиации запустил горячую линию из-за приостановления полётов из/в Украину, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ Call-центр работает с 9:00 до 18:30 ежедневно до пятого марта.
- Для консультации авиапассажиров комитетом гражданской авиации на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +7-7172-798-213, +7-7172-798-215, - говорится в сообщении.
В КГА сообщили, что авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полётов над воздушным пространством Украины. Украина ограничила полёты в своём воздушном пространстве. Сообщение распространила международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.