В министерстве экологии пока не могут назвать точную дату, с которой будут действовать новые ставки утильсбора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Свыше 200 тысяч старых автомобилей сдали казахстанцы на утилизацию В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовалось, когда новые ставки по утильсбору будут введены в действие.
- Вчера было объявлено о том, что ставка утильсбора будет снижена на 50%. Для этого необходимо внести изменения в приказ «Методика расчёта утилизационного платежа». Со вчерашнего дня данная работа началась, необходимо все процессуальные нормы выдержать. Окончательный срок, то есть дату конкретную, я вам сказать не смогу, - ответил директор департамента государственной политики в управлении отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев.
Он добавил, что в ближайшем будущем ставки утильсбора будут утверждены. Позже вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев уточнил, что учитывая все необходимые процедуры, а также предстоящие праздники, речь идёт о марте - середине апреля.

Утильсбор в Казахстане

11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». 23 февраля заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что ставку снизят на 50% на все автомобили и сельхозтехнику.