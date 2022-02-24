Казахстанцы могут обращаться в офисы почётных консулов РК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». У двоих госслужащих выявили двойное гражданство Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МИД сообщили, что в связи с последними событиями в Украине посольство РК в Киеве обеспечивает эвакуацию граждан Казахстана.
- Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство РК по адресу: Киев, улица Ильенко, дом 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58. Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почётных консулов РК, - говорится в сообщении.
Контакты Почётных консулов Казахстана в Украине:
  • Почётное консульство Республики Казахстан в Днепре Почётный консул: Медяник Инна Сергеевна. Консульский округ: Днепропетровская область. Адрес: 49000, Украина, Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 22. Телефон: +38 (098) 222-94-37. E-mail: [email protected]
  • Почетное консульство Республики Казахстан во Львове Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна. Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области. Адрес: 79016, Украина, Львов, улица Замкнена, дом 3/1. Телефон: +38 (032) 240-36-70. E-mail: [email protected]
  • Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович. Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области. Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, улица Пантелеймоновская, дом 101/11. Телефон: +38 (094) 949-27-52. E-mail: [email protected]
  • Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы. Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области. Адрес: 61052, Украина, Харьков, улица Полтавский шлях, дом 7. Телефон: +38 (067) 190-77-77. E-mail: [email protected] Веб-сайт: consulkz.kh.ua.
Также МИД открыло «горячую линию»: +7 (7172) 72-06-06. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские СМИ сообщают, что в нескольких городах слышны взрывы.  Украина ограничила полёты в своём воздушном пространстве. Сообщение распространила международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM. Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полётов над воздушным пространством Украины. Для пассажиров открыли call-центр.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.