Посольство РК в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев - МИД
Казахстанцы могут обращаться в офисы почётных консулов РК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе МИД сообщили, что в связи с последними событиями в Украине посольство РК в Киеве обеспечивает эвакуацию граждан Казахстана.
- Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство РК по адресу: Киев, улица Ильенко, дом 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58. Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почётных консулов РК, - говорится в сообщении.
Контакты Почётных консулов Казахстана в Украине:
Почётное консульство Республики Казахстан в Днепре
Почётный консул: Медяник Инна Сергеевна.
Консульский округ: Днепропетровская область.
Адрес: 49000, Украина, Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 22.
Телефон: +38 (098) 222-94-37.
E-mail: [email protected]
Почетное консульство Республики Казахстан во Львове
Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.
Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.
Адрес: 79016, Украина, Львов, улица Замкнена, дом 3/1.
Телефон: +38 (032) 240-36-70.
E-mail: [email protected]
Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе
Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.
Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, улица Пантелеймоновская, дом 101/11.
Телефон: +38 (094) 949-27-52.
E-mail: [email protected]
Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове
Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.
Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.
Адрес: 61052, Украина, Харьков, улица Полтавский шлях, дом 7.
Телефон: +38 (067) 190-77-77.
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: consulkz.kh.ua.