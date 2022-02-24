Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Нацбанка сообщили, чтос процентным коридором +/- 1,0 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%.

Базовая процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.

- Национальный Банк сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. По состоянию на 13:00 часов 24 февраля НацБанк провёл валютные интервенции на сумму 104 млн долларов. За эту неделю валютные интервенции составили 137 млн долларов, - говорится в сообщении.