Рабочий погиб на стройке в Уральске: вдове выплатят компенсацию
На эти деньги женщина планирует купить жильё для дочерей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В декабре прошлого года мы писали о Динаре Сахиповой. Четыре года назад её супруг Дамир погиб при возведении многоэтажного дома. Мужчина выпал с девятого этажа и разбился. Женщина осталась одна с тремя детьми. Тогда руководство фирмы-застройщика "Караванный путь", где работал её муж, заключило с Динарой медиативное соглашение и пообещало выдать двухкомнатную квартиру в новом доме в качестве компенсации.
Всё это время Динара с детьми ждала обещанного. Однако компания "Караванный путь" отказалась выплачивать средства, ссылаясь на то, что медиативное соглашение было составлено не верно, а участок по улице Монкеулы, на котором якобы должны были построить многоэтажный дом, фактически никогда не принадлежал их компании.
Общественник, блогер и юридический консультант Малик Жумагалиев на своей странице в Facebook опубликовал документы, согласно которым на момент трагедии (смерть рабочего на производстве) за ТОО "Караванный путь" числился земельный участок под строительство девятиэтажного дома по улице Монкеулы в посёлке Зачаганск.
Как стало известно сегодня, 24 февраля, реабилитационный управляющий ТОО "Караванный путь" Кайрат Темиргалиев всё же согласился выплатить семье рабочего компенсацию.
– Руководство строительной компании заключило с нами медиативное соглашение, согласно которому они перечислят моей доверительнице денежные средства на покупку жилья. Суд производство по делу прекратил, - сообщила адвокат Динары Сахиповой Хибат Темергалиева.
Сам Кайрат Темиргалиев в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" рассказал, что размер выплаченной компенсации Динаре Сахиповой составляет 9,5 миллионов тенге.
– Сейчас положение нашей компании намного лучше, чем в момент подачи иска. Поэтому у нас есть возможность возместить ущерб и выплатить компенсацию. Мы решили выдать деньги, чтобы Динара могла купить жильё на вторичном рынке и сразу же заехать. Ведь для ремонта квартиры в черновой отделке потребуется ещё дополнительно денег, а их у неё нет. 9,5 миллионов тенге вполне хватит на покупку квартиры на вторичном рынке, - отметил Кайрат Темиргалиев.
По его словам, Динара уже нашла подходящее жилье и на днях будет оформлять документы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!