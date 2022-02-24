Женщина уже год борется с раком кишечника, сообщает Exk.kz. Трое детей заживо сгорели в машине близ Актобе Мама погибших детей Светлана познакомилась с супругом Русланом в детском доме. Пара поженилась, родила троих детей. Старшей дочери в этом году исполнилось 16 лет, сыну - 15, младшей дочери - три года. В прошлом году Руслан купил для семьи частный дом. Но вместе с радостью в семью пришло горе - у Светланы обнаружили рак толстого кишечника. Ей сделали несколько операций, после чего женщина прошла курсы химиотерапии. Родственница Руслана рассказала, что после болезни Светланы, он женился по-мусульмански, боялся её потерять. В день ДТП Руслан, получив зарплату, решил купить старшим детям новую одежду. Младшая захотела поехать с ними. Светлана осталась дома, так как после химиотерапии чувствовала слабость. Авария произошла на дороге Южный обход 19 февраля. Водитель Lada Largus при совершении обгона столкнулся с большегрузом DAF. От удара легковушка съехала в кювет и загорелась. Трое детей сгорели в салоне авто. Отец детей, предположительно, от удара вылетел из машины. Его в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Восемь часов врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. По словам медиков, на теле мужчины не было живого места. После трагедии, чтобы поддержать вдову, жители района собрали для неё более пяти миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.