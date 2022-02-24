- Моя зарплата 80 тысяч тенге в месяц, это слишком мало, не хватает даже на еду. Работаю тут почти два года. Тяжело, мы постоянно в дороге: и зимой, и летом. В этом году прибавили зарплату на 5%, у меня это всего 3,5 тысячи тенге, - отметил сотрудник ТОО "Казахавтодор" Нурбек Кажгалиев.По словам собравшихся, оплата у фирмы почасовая. А если техника сломалась, то сотрудники остаются без работы и месяцами ждут запчасти для ремонта. При этом в табеле часы работы корректно не проставляются.
- В этом месяце я проработал 192 часа за 21 день. Вот за половину мне заплатят, а за другую половину отработанных часов руководство скажет, что взял отгулы. У нас пятидневка, но как начинаются ямочные работы в летний период, нас вызывают на работу в любой день, при этом показывают непонятные приказы без печатей и не пойми кем подписанные, - сказал водитель Руслан Муканов.Рабочие говорят, что проблемы усугубились, когда компания перешла из государственной в частную собственность. Теперь техника простаивает годами, автопарк не обновляется, у сотрудников нет на руках трудовых договоров. На забастовку вышли несколько десятков человек, всего в филиале насчитывается 60 работников. Между тем непосредственный руководитель собравшихся, инженер ТОО "Казахавтодор" Ансар Рахматуллин разговаривать с журналистами отказался.
- Сейчас директоры ТОО "Казахавтодор" и АО "КазАвтоЖол" в пути. Они едут сюда. Согласно закону РК об автомобильных дорогах, мы оплачиваем содержание дорог согласно сборнику норм и расценок, по объектам текущего ремонта, содержания, среднего ремонта. Имеются сборники сметных цен на машины, механизмы и на затраты труда. Ежегодно выделяются средства, мы как заказчики даём задания, контролируем и принимаем. В подрядной организации трудятся механизаторы, рабочие - у них не нормированный график труда. Думаю их не удовлетворяет заработная плата. Приедет директор и этот вопрос решится , - пояснил на месте заместитель директора ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Елдар Садык.Стоит отметить, аналогичная забастовка рабочих прошла и в филиале ТОО "Казахавтодор" в селе Чапаево Акжайыкского района. Тогда, по словам сотрудников, руководство пошло навстречу и выполнило требования собравшихся. Работа подрядной организации ТОО "Казахавтодор" вызывает немало нареканий, на них постоянно жалуются водители ЗКО. Основная проблема в зимний период - это нечищеные трасы, отсутствие дорожных знаков. А им без малого на эти работы в 2021 году выделили около 1,5 млрд тенге. Недавно в департаменте полиции отметили, что только в этом году произошло три ДТП из-за гололёда на трассах. За неисполнение своих обязанностей им частенько приходится выплачивать штрафы. Прошлой зимой компанию оштрафовали сначала на 74 миллиона тенге, затем на 4,5 миллиона тенге. Прошлой весной за гололёд на дороге им пришлось выплатить штраф в размере двух миллионов тенге, кроме того с них удержали неустойку за нечищеные дороги суммой 90 миллионов тенге. Прошедшим летом их оштрафовали на 1,5 миллиона тенге.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА