- К участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты, - говорится в сообщении.10% компенсация начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом. Обязательным условием для начисления является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации, депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата, компенсация осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учётом указанных выше лимитов. С утра 24 февраля курс доллара растёт буквально каждый час. Нацбанк Казахстана решил повысить базовую ставку до 13,5%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
