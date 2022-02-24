Совместное заявление сделали правительство Казахстана и Национальный банк, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Для обеспечения стабильности финансового рынка в стране реализуют Программу защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсации по депозитам физических лиц за счёт средств бюджета.
- К участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты, - говорится в сообщении.
10% компенсация начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом. Обязательным условием для начисления является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации, депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата, компенсация осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учётом указанных выше лимитов.