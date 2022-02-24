Аким ЗКО встретился с арабским шейхом и обсудил строительство НПЗ
Также Гали Искалиев с рабочей поездкой посетил Турцию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Аким ЗКО Гали Искалиев в Facebook рассказал о своём рабочем визите в ОАЭ и Турцию.
– С шейхом эмирата Абу-Даби, который является инвестором проекта НПЗ в Теректинском районе обсудил некоторые проблемы (которые есть в любом проекте), возникшие при строительстве завода. Договорились по ближайшим задачам, решение которых поможет ускорить реализацию проекта. Компания инвестор намерена построить современный завод с высоким процентом выхода светлых нефтепродуктов, с хорошими условиями для работы и отдыха для своего персонала (около 200 сотрудников). Также обсудили проект по производству мяса баранины, включая селекционную работу под арабские страны. В ЗКО будет направлена группа специалистов в ближайшее время, - написал глава региона.
В Стамбуле Гали Искалиев встретился с компаниями, которые заинтересованы в увеличении авиационных грузоперевозок через Уральск, а также в восстановлении завода по переработке шкур животных и в управлении строящегося четырехзвёздочного отеля в Уральске.
– Больше чем инвестиции, важны компетенции компаний, с которыми мы встречались. Арабские и турецкие предприниматели хорошо знают нашу страну и уважительно отзываются о нашем народе. И этим надо пользоваться, так как за инвестициями стоит очередь во всем мире. В следующие пару месяцев ожидаем первые результаты этих встреч, которые дадут хороший мультипликативный эффект для всей нашей области, - подчеркнул Гали Искалиев.
Напомним, строительство НПЗ в Теректинском районе началось в 2018 году и должно было завершится в течение двух лет. В декабре 2019 года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО АВS-Мұнай и подрядчиком ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены строительно-монтажные и проектные работы.
Прошло почти три года, а строительство долгожданного НПЗ так и не возобновилось. Изначально сообщалось о судебных процессах между заказчиком ТОО ABS-Мунай и подрядчиком "Евро Стандарт ЛТД". Тогда Алексей Сушин, который возглавлял ТОО "Евро Стандарт ЛТД" в период строительства НПЗ сообщил, что ABS-Мунай не принимает работу, так как у них есть какие-то замечания, а заместитель директора "BS-Мунай" Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности у компании перед подрядчиком нет.
