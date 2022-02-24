После двух переносов в 17:00 прошли торги на Казахстанской фондовой бирже, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара взлетел до 460 тенге в Казахстане Средневзвешенный курс доллара на KASE 24 февраля составил 466,01 тенге. По сравнению с торгами 23 февраля, национальная валюта ослабла на 28,82 тенге. Объем торгов вырос на 40,3 млн долларов. Официальный курс Нацбанка на 24 февраля составляет 437,22 тенге за один доллар. В уральских обменных пунктах доллар покупают по 465-467 тенге, а продают по 470-472 тенге. Нацбанк Казахстана решил повысить базовую ставку до 13,5%. Казахстанцам с тенговыми депозитами начислят компенсацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.