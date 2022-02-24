«МГ» запускает текстовую трансляцию происходящих событий. Лента обновляется.
1 марта
17:20. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на Украине.
16:27. Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по центру Харькова и сообщил о десятках жертв.
16:00. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
13:00. Росавиация прорабатывает вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян. Выполнение таких рейсов в РФ будет возможно при условии положительных решений авиавластей стран ЕС.
11:00. Президента Казахстана призвал оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров.
10:00. Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе "многим финансовым институтам" из-за антироссийских санкций. Заявление опубликовано на сайте корпорации.
28 февраля
22:00. Пятичасовые переговоры России и Украины завершились в Белоруссии. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны уезжают в столицы для консультаций.
21:00. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.
19:00. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полётов российских самолётов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.
17:00.Начались переговоры России и Украины в Беларуси. Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
13:20. В Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной. Взяты под контроль украинские города Бердянск и Энергодар.
10:00. Рубль на международных торгах на рынке Forex рухнул до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. Курс евро достиг 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.
04:00. МВД Украины сообщило, что потери среди мирного населения составили 352 человека, в том числе 14 детей.
27 февраля
20:51. В международном аэропорту Антонов вблизи Киева сгорел крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 «Мрия», сообщает Укроборонпром. Восстановление будет стоить около трёх млрд долларов.
19:30. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
19:00. Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда.
18:00. Ещё несколько стран объявили о закрытии воздушного пространства для России. Среди них Румыния, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Бельгия, Швеция, Ирландия, Дания, Болгария, Австрия, Финляндия, Латвия, Литва, Словения, Польша, Чехия и Эстония.
04:00. Основатель компании SpaceX Илон Маск открыл доступ к терминалам системы спутникового интернета Starlink для Украины. Об этом он сообщил в своём Twitter.
03:00. Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT (что это такое можно прочитать по ссылке).
26 февраля
22:00. Более 150 тысяч беженцев покинули Украину. Половина из них направилась в Польшу, многие в Венгрию, Молдову, Румынию. Об этом верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
18:00. Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Болгарии, Польши и Чехии.
11:00. Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, в том числе 350 миллионов на нужды обороны.
09:00. Евросоюз запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. По тем контрактам, которые были заключены до 26 февраля 2022 года, поставки смогут продолжаться только до 28 марта.
02:45. Вечером 25 февраля тысячи человек вышли в центр Тбилиси для того, чтобы поддержать Украину. Владимир Зеленский Тбилиси.
01:00. Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ограничения подразумевают заморозку активов.
25 февраля
23:18. В украинских школах объявили двухнедельные каникулы.
23:00. Международный Олимпийский Комитет призвал отменить или перенести спортивные мероприятия запланированные в России и Беларуси.
23:00. Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе.
22:55. Владимир Зеленский записал видео, подтверждающее местонахождение властей в Киеве. На видеозаписи рядом с президентом стоят глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
22:30.Роскомнадзор принял решение с 25 февраля частично ограничить доступ к Facebook в России.
22:00. Права России в Совете Европы приостановлены.
19:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. В неё войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
17:00. Владимир Зеленский записал новое видеообращение.
- Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, - сказал президент Украины в конце обращения.
14:00. Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
04:35. Президент Украины объявил о всеобщей мобилизации. Её поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и в Киеве. Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.
01:03. Мер Киева Виталий Кличко сообщил о введении комендантского часа, который будет действовать в период с 22:00 до 7:00.
01:00. Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет санкций, а также заявил, что силы Америки «не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине».
00:00Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России:
запрет на полёты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию,
полная заморозка активов банка ВТБ в Великобритании,
запрет экспорта в Россию высокотехнологической продукции,
запрет для России и российских компаний на получение финансирования в Великобритании.
24 февраля
23:35.Минобороны РФ сообщило, что в результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооружённых сил Украины.23:30. Посольство Казахстана в Украине сообщило, что 25-26 февраля планируется осуществить репатриационный рейс для граждан РК.
21:30.Президент Украины обратился к нации. Он заявил, что «не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира».20:00.Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, которые находятся в Украине. Их просят строго следовать инструкциям местных властей, а также заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания.
19:00. Более чем в 50 городах России начались антивоенные акции. Массовые протесты прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В Москве, по официальным данным, за участие в несанкционированном митинге задержаны 600 человек.
16:00. Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в ходе .
14:00. Официальная информация о погибших от украинских властей:
в Одесской области в результате обстрела погибли шесть человек, семь получили ранения,
в Мариуполе погиб один человек, двое получили ранения,
в Броварах Киевской области один погиб и пятеро пострадали,
в Херсонской области погиб 17-летний подросток.
12:00. МИД Казахстана сообщил об эвакуации граждан РК и опубликовал номера горячей линии, а также контакты почётных консулов.
12:00. Официальный представитель Минобороны РФ сделал заявление:
вооружённые силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят;
военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали;
оружием российских ВС выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.
нанесены удары по шести аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке,
начат артиллерийский обстрел вдоль границы.
11:00. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Об этом он заявил в .
10:50. ООН призывает Владимира Путина остановить войска.
10:00. На фоне событий в Казахстане резко растёт курс доллара. Торги переносятся, а обменники меняют курс каждый час.
9:40. В социальных сетях появились сообщения и видео о взрывах в городах Украины.
9:20. Украина ограничила полёты в своём воздушном пространстве из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации.
9:00(указываем время столицы Казахстана). Президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В заявлении говорится:
в планы России не входит оккупация Украины,
Россия будет стремиться к её демилитаризации Украины,
Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.
