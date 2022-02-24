Спутниковые антенны прибили гвоздями к деревьям в Уральске
Правоохранители ищут владельцев "тарелок", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Несколько дней назад журналисты "МГ" запечатлели спутниковые антенны, прибитые гвоздями и прикрученные болтами к деревьям у дома №182 по улице Ескалиева. На видео в нашем ТiкТок отреагировали представители эколого-географического общества ЗКО. Активисты связались с представителями ЖКХ, КСК, участковым и сами выехали на место.
Как считает член эколого-географического общества ЗКО Елена Башмакова, в этой ситуации необходимо выяснить законность действий владельцев антенн и привлечь их к ответственности, если они нарушили установленные нормы.
- Понятно, что сейчас спутниковые антенны запрещено устанавливать на крышах домов, но вешать на деревья - это не выход, - отметила Башмакова.
Представитель КСК "Алмаз" Светлана Сорокина сказала, что к ней обращались жильцы дома с жалобой, но такие дела решаются через суд.
- Каждая антенна стоит денег, это материальная ценность. Поэтому тут можно воздействовать на нарушителей в судебном порядке. У нас таких полномочий нет, - заявила женщина.
Куратор мониторинговой группы отдела ЖКХ Уральска Данияр Байжанов пояснил, что они контролируют соблюдение правил благоустройства.
- Тут явный факт нарушения. В школе скворечники привязывают, а взрослые прибивают гвоздями держатели для тарелок. Их должны прикреплять к несущим стенам своих квартир, - сказал куратор. - Все должно быть согласовано с экологами.
Участковый Алтынбек Жанабай отметил, что теперь им предстоит установить семь владельцев спутниковых антенн и привлечь их к административной ответственности согласно статьи 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства".
Санкция статьи предусматривает на первый раз предупреждение, а после неисполнения предписания - штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).