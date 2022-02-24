Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, стражи порядка пресекли сразу два факта незаконной продажи препаратов "Трамадол" и "Тропикамид". В первом случае задержана 24-летняя девушка. Кроме вышеуказанных лекарств полицейские нашли у неё таблетки "Сомнол" (снотворное средство группы психотропных средств - прим. автора). Второй случай выявлен сотрудниками управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО в ходе ОПМ. За незаконную торговлю запрещенными к безрецептурной продаже препаратами задержан 27-летний мужчина, у которого при себе было 7,5 пластинок "Трамадола" по 10 таблеток и восемь флакончиков "Тропикамида". Материал передадут в департамент комитета медицинского фармацевтического контроля для дальнейшего привлечения к ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.