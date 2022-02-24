В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -2..-4. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +11..+13 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Ложбина циклона будет оказывать влияние на северные, центральные и западные регионы Казахстана. Там пройдёт снег с низовой метелью, на западе осадки в виде дождя и снега с гололёдом. На юге, юго-западе и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков.