Наш организм постоянно подвержен влиянию окружающей среды. На него влияют такие факторы как свет, звук, температура воздуха, влажность, еда, которую мы употребляем и образ жизни, который мы ведём. Помимо общих факторов, каждый орган сталкивается с "профессиональными вредностями". Например, на глаза негативно отражается свет, будь он солнечный или искусственный. Все дело в том, что свет попадает на сетчатку и разрушает её фоторецепторы, палочки и колбочки, которые являются особыми клетками, преобразующими свет в нервные импульсы. Именно они должны поступать в головной мозг и формировать зрительный образ. Всего с рождения в сетчатке человека заложены более семи миллионов колбочек и вдвое больше палочек. С помощью них мы хорошо видим и в светлое время суток, и в тёмное. Но свет разрушает их, вследствие чего ухудшается зрение, что может повлечь за собой слепоту. Из-за яркого света (солнечный свет, яркость монитора, дисплея телефона, лампочки) в сетчатке и хрусталике разрушаются колбочки и палочки, образуются радикалы, которые нарушают проницаемость капилляров, снижают прозрачность хрусталиков и повреждают клетки сетчатки. Снижается острота зрения и развиваются возрастные изменения глаз и такие заболевания как глаукома, катаракта, дистрофия макулы и так далее. Но природа-мать позаботилась о здоровье глаз и в них образуются природные пигменты под названием лютеин и зеаксантин, которые выполняют функции фильтра. Но дело в том что лютеин поступает в организм только вместе с едой, а зеаксантин образуется от лютеина. Он содержится в таких продуктах как морковь, сладкий перец и шпинат. В сутки человека требуется пять миллиграммов лютеина и один миллиграмм зеаксантин. А тем, у кого уже есть проблемы с глазами их потребуется еще больше.