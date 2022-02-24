Для хранения подбирайте сухое и прохладное место.

Если бананы находятся в связке, то лучше всего их подвесить.

Для более длительного хранения, оберните хвостики фрукта фольгой.

Почему бананы чернеют?

Где нельзя хранить бананы?

Не кладите бананы на хранение в целлофан, в нем происходит парниковый эффект и фрукт очень быстро начинает портиться.

Не кладите рядом с бананом фрукты, которые также выделяют этилен.

Не храните плоды под солнечными лучами.

Как хранить бананы в холодильнике?

Лучше всего бананы хранить не в холодильнике, так как воздействие низкой температуры отрицательно влияет на плоды и они сразу начинают чернеть.

Однако, при хранении бананов в холодильнике у них появляется более насыщенный вкус и аромат. Поэтому при хранении заворачивайте их в газету.

При какой температуре хранить бананы?

Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, как хранить бананы, чтобы они не чернели.В экзотическом фрукте содержатся такие соединения, как этилен, поэтому при воздействия кислорода происходит распад этилена образую другие элементы, которые приводят к тому, что банан становиться мягким и быстро темнеет.Самая оптимальная температура для хранения фрукта +12....+15 градусов, и влажностью от 50 до 70%.