Банан - этот тот фрукт, который очень быстро спеет. И если купить жёлтые плоды, на которых есть коричневые вкрапления, срок хранения такого продукт очень короткий. Через пару дней они почернеют полностью.  Как хранить бананы, чтобы они не чернели? Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, как хранить бананы, чтобы они не чернели.
  • Для хранения подбирайте сухое и прохладное место.
  • Если бананы находятся в связке, то лучше всего их подвесить.
  • Для более длительного хранения, оберните хвостики фрукта фольгой.

Почему бананы чернеют?

В экзотическом фрукте содержатся такие соединения, как этилен, поэтому при воздействия кислорода происходит распад этилена образую другие элементы, которые приводят к тому, что банан становиться мягким и быстро темнеет.

Где нельзя хранить бананы?

  • Не кладите бананы на хранение в целлофан, в нем происходит парниковый эффект и фрукт очень быстро начинает портиться.
  • Не кладите рядом с бананом фрукты, которые также выделяют этилен.
  • Не храните плоды под солнечными лучами.

Как хранить бананы в холодильнике?

  • Лучше всего бананы хранить не в холодильнике, так как воздействие низкой  температуры отрицательно влияет на плоды и они сразу начинают чернеть.
  • Однако, при хранении бананов в холодильнике у них появляется более насыщенный вкус и аромат. Поэтому при хранении заворачивайте их в газету.

При какой температуре хранить бананы?

Самая оптимальная температура для хранения фрукта +12....+15 градусов, и влажностью от 50 до 70%.