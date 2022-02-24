Банан - этот тот фрукт, который очень быстро спеет. И если купить жёлтые плоды, на которых есть коричневые вкрапления, срок хранения такого продукт очень короткий. Через пару дней они почернеют полностью.
Фото с сайта pexels.com
Мы вам расскажем, как хранить бананы, чтобы они не чернели.
Для хранения подбирайте сухое и прохладное место.
Если бананы находятся в связке, то лучше всего их подвесить.
Для более длительного хранения, оберните хвостики фрукта фольгой.
Почему бананы чернеют?
В экзотическом фрукте содержатся такие соединения, как этилен, поэтому при воздействия кислорода происходит распад этилена образую другие элементы, которые приводят к тому, что банан становиться мягким и быстро темнеет.
Где нельзя хранить бананы?
Не кладите бананы на хранение в целлофан, в нем происходит парниковый эффект и фрукт очень быстро начинает портиться.
Не кладите рядом с бананом фрукты, которые также выделяют этилен.
Не храните плоды под солнечными лучами.
Как хранить бананы в холодильнике?
Лучше всего бананы хранить не в холодильнике, так как воздействие низкой температуры отрицательно влияет на плоды и они сразу начинают чернеть.
Однако, при хранении бананов в холодильнике у них появляется более насыщенный вкус и аромат. Поэтому при хранении заворачивайте их в газету.
При какой температуре хранить бананы?
Самая оптимальная температура для хранения фрукта +12....+15 градусов, и влажностью от 50 до 70%.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!