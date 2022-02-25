- Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие в ярмарке, которая начнётся в 9:00 и продлится до 13:00, - отметили в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что в эти выходные в городе пройдёт ярмарка сельскохозяйственной продукции. 26 февраля она будет организована на улице Ихсанова и на рынке "Ел-Ырысы", а 27 февраля - в посёлке Зачаганск по улице 25-ой Чаапаевской дивизии.Участников и гостей просят строго соблюдать санитарные требования.