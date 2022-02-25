Казахстанцы вылетят из польского города Катовице, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Россиянина оштрафовали в аэропорту Алматы за курение на борту Иллюстративное фото с сайта Pixabay Посольство Казахстана в Украине сообщило, что 25-26 февраля планируется осуществить репатриационный рейс для граждан РК.
- Рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый «зелёный коридор» от украинско-польской границы до аэропорта. Просим граждан 25 февраля по возможности прибыть в Львов, точка сбора - Почётное консульство РК по адресу: улица Замкнена, 3/1. Телефон: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19, - говорится в сообщении.
За дополнительной информацией можно обращаться к представителям AirAstana: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49. Позже стало известно, борт с гражданами РК приземлится в Атырау. Все новости о ситуации вокруг Украины можно читать по ссылке.