- Солдату оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести. Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что 24 февраля в воинской части Актауского гарнизона при обслуживании военной техники получил травму рядовой срочной службы.Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из Актобе.