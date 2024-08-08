По данным РГП "Казгидромет", 9 августа днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +20.

Днем на востоке Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, днем +34 градуса, ночью +23.

В Мангыстауской области ожидается ветер северо-западный, западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем ожидается +37 градусов, ночью +26.

9 августа ночью на востоке Актюбинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, в центре области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на северо-востоке, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29 градусов, ночью +19.



