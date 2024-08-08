По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни населения в РК, начиная с момента рождения, увеличилась и достигла своего текущего максимального значения: 75,09 года. Об этом свидетельствуют данные ranking.kz. Отметим: ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане растёт из года в год на протяжении долгих лет. Существенное снижение показателя наблюдалось только в 2020 и 2021 году — как и во всём мире. Виной этому была пандемия COVID-19. Однако уже с 2022 года ожидаемая продолжительность жизни снова начала расти.

В региональном разрезе наибольшие значения ожидаемой продолжительности жизни наблюдаются в Алматы (78,28 года), Астане (78,09 года), Шымкенте (76,32 года), а также в Мангистауской (75,84 года) и Атырауской области (75,29 года) областях. При этом надо учитывать, что это средние значения с учётом всех поколений, начиная с рождения.

Рост ожидаемой продолжительности жизни в стране и увеличение населения РК в целом привели к заметному увеличению численности пожилых граждан. Так, на начало 2024 года в Казахстане проживало более 2,7 млн человек в возрасте от 60 лет. За год численность пожилых увеличилась на 4,2%, а в среднем за последнее десятилетие рост составлял 4,4% в год.

Помимо роста абсолютных показателей, это привело также к увеличению доли пожилых в общей численности населения. Так, к началу текущего года их доля достигла 13,6%, в то время как в аналогичном периоде 2020-го она составляла 12%, а в 2010-м — лишь 9,8%. Очевидно, в долгосрочной перспективе численность и доля пожилых людей в РК будут только расти.

По прогнозам экспертов, к 2050 году 16,7% населения Казахстана будет старше 60 лет, то есть каждый шестой казахстанец будет пожилым. Старение населения влияет на коэффициент потенциальной поддержки, который определяет количество людей трудоспособного возраста по отношению к пожилым. В Казахстане этот коэффициент снизился с 7,7 в 2012 году до 5,49 в 2023-м и, как ожидается, упадёт до 4 к 2050 году, увеличивая нагрузку на рабочую силу.

– Решение этих проблем требует реформирования пенсионной системы. Международный опыт свидетельствует о необходимости перехода к многоуровневым системам с накопительным компонентом для обеспечения устойчивости. В начале 2000-х годов около 70% мировых пенсионных систем были распределительными, но сейчас большинство из них включают в себя накопительный компонент. Таким образом, развитие и укрепление накопительного компонента в пенсионной системе является ключевым фактором обеспечения её устойчивости и адаптации к демографическим изменениям, повышения адекватности пенсий будущих поколений и минимизации финансовых рисков. Для достижения всех этих целей Социальным кодексом также предусмотрено введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с поэтапным увеличением с 1,5% в 2024 году до 5% в 2028-м, - считают эксперты.

К слову, средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 697 тенге, базовой пенсии – 42 704 тенге








