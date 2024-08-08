Новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья на сегодняшний день получили 4769 семей. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК. Помимо покупки квартир в пострадавших регионах ведется строительство 2568 новых домов, из которых по 470 объектам полностью завершены работы и вручены ключи жильцам. В нашей области 80 семей уже заселились в новые дома, в Актюбинской области 43 семьи стали новоселами.

— 5 239 пострадавших от паводков семей получили построенные и выкупленные для них дома и квартиры. Правительство на постоянном контроле держит проводимую в регионах работу по строительству и приобретению жилья для пострадавших от паводков семей и оказанию им всемерной помощи. Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. Соответствующие выплаты на ремонт и восстановление получили 8 853 семьи на общую сумму 49,3 миллиарда тенге. 34 216 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12,6 миллиарда тенге. Также для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществляются дополнительные выплаты до 150 МРП. На сегодня такую помощь получили 21 869 семей на 9,9 миллиарда тенге, — сообщается на сайте премьер-министра РК.

В госоргане добавили, что работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу продолжается. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 миллиарда тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 миллиарда тенге.