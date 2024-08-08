Сотрудники департамента полиции Атырауской области в ходе ОПМ “Қарасора” задержали 19-тилетнего жителя Актобе, которого подозревают в распространении наркотиков в Атырау, передает Polisia.kz. В ходе обыска арендованной квартиры у молодого мужчины изъяли 181 сверток с наркотическим веществом.

Вместе с тем, полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого также подозревают в распространении синтетических наркотиков. При обыске у него изъяли 25 свертков с веществом.

— Кроме того, было изъято шесть свертков, которые подозреваемый спрятал на территории города. В ходе обыска личной квартиры подозреваемого изъято 96 свертков синтетических наркотиков и 31 сверток с растительностью зеленого цвета со специфическим запахом, — сообщили в министерстве внутренних дел РК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время оба подозреваемых задержаны, в отношении них расследуется уголовное дело. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, дополнили в ведомстве.





