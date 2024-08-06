В министерстве внутренних дел РК сообщили, что с начала года полицейскими задержаны 30 несовершеннолетних, которые незаконно распространяли наркотики. Стражи порядка просят родителей быть внимательнее к детям, контролировать их времяпровождение и интернет-ресурсы, которыми они пользуются.

— Именно в виртуальном мире подростки могут легко попасть в ловушку мнимого легкого заработка, не зная о последствиях своих действий. На первый взгляд это выглядит как безобидное рисование граффити, однако это реклама канала в популярной социальной сети, где можно приобрести наркотики, — сообщили полицейские.

На что нужно обратить внимание родителям?

Если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились сомнительные чаты, метки с геолокациями, различные фотографии мест, рисунками-штампами на стенах домов или столбах, стоит насторожиться.

Обращайте внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления наркотических средств.

Опасение должен вызвать чрезмерный расход денег или, наоборот, их большое количество.



