В департаменте полиции ЗКО сообщили, что полицейские задержали братьев, которые расклеивали рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков.

— Жители Аксая позвонили в дежурную часть отдела полиции Бурлинского района и сообщили, что двое парней расклеивают подозрительную рекламу. После получения информации, по камерам видеонаблюдения ЦОУ полицейские вычислили их маршрут передвижения. Сотрудники полиции задержали злоумышленников. При личном досмотре у одного из них обнаружили и изъяли 52 наклейки с содержанием рекламы интернет-магазина по продаже наркотиков, — пояснили в ведомстве.

В телефоне задержанного обнаружили переписку, где имелся фотоотчеты с рекламой.

— Задержанными оказались родные братья из Уральска. Выяснилось, что старший брат через Telegram-канал устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков и должен был распространить рекламу о нём. Он заказал и распечатал 800 рекламных наклеек. В тот же день вместе с родным братом уехал Аксай, — сообщили в департаменте.

Рекламу они расклеивали в общественных местах. Старшего брата водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование.

