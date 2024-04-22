По данным АО «Жайыктеплоэнерго», в этом году планируется реконструкция тепловой магистрали ТМ-5. Для строительно-монтажных работ ЖКХ Уральска заключил договор с АО «Алматыинжстрой»
– Реконструируемая тепловая магистраль ТМ-5 находится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго» и обеспечивает теплом и горячей водой около 14 тысяч жителей многоквартирных домов и 12 социальных объектов Уральска. Её ввели в эксплуатацию в 1987 году. Проектом предусматривается замена несущих железобетонных конструкций, замена труб с тепловой изоляцией и оболочки из тонколистовой оцинкованной стали с системой оперативного дистанционного контроля для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя, - сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».
Так, с 22 апреля по 15 сентября будет прекращено горячее водоснабжение по следующим адресам:
- Абулхаир хана, 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3
- Верхний тупик, 2
- Есенжанова, 3, 20
- Еслямгалиулы, 28
- Захарова, 27, 3
- Г.Курмангалиева, 3, 3/1, 7/2, 15/1
- С.Жаксыгулова, 31, 33
- Карбышева, 62, 64, 66, 68
- Кокчетавская, 1/6, 16, 90
- Локомотивная, 47/1, 59/1, 61
- Маргулана, 1/1
- Мулдашева, 39
- Оренбургская, 37/2
- Павлодарская, 1, 3
- Партизанская, 79/1, 88
- Украинская, 4, 10
- Уразбаева, 2/1, 2/3, 2/4, 2А
- Шалқыма, 26, 36, 36/1, 40, 46
- Шевцова, 27, 27/1, 27/2
- Чехова, 19
Социальные объекты:
- СОШ №4
- СОШ №26
- ТОО «Айкур
- 4 поликлиника
- детский сад «Оркен»
- детский сад «Актилек»
- детский сад «Балдырган».
- Инфекционная больница
- Центр психического здоровья (5 корпусов)