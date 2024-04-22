На пять месяцев отключат горячую воду в части Уральска

По данным АО «Жайыктеплоэнерго», в этом году планируется реконструкция тепловой магистрали ТМ-5. Для строительно-монтажных работ ЖКХ Уральска заключил договор с АО «Алматыинжстрой»

– Реконструируемая тепловая магистраль ТМ-5 находится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго» и обеспечивает теплом и горячей водой около 14 тысяч жителей многоквартирных домов и 12 социальных объектов Уральска. Её ввели в эксплуатацию в 1987 году. Проектом предусматривается замена несущих железобетонных конструкций, замена труб с тепловой изоляцией и оболочки из тонколистовой оцинкованной стали с системой оперативного дистанционного контроля для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя, - сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».

Так, с 22 апреля по 15 сентября будет прекращено горячее водоснабжение по следующим адресам:

Абулхаир хана, 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3

Верхний тупик, 2

Есенжанова, 3, 20

Еслямгалиулы, 28

Захарова, 27, 3

Г.Курмангалиева, 3, 3/1, 7/2, 15/1

С.Жаксыгулова, 31, 33

Карбышева, 62, 64, 66, 68

Кокчетавская, 1/6, 16, 90

Локомотивная, 47/1, 59/1, 61

Маргулана, 1/1

Мулдашева, 39

Оренбургская, 37/2

Павлодарская, 1, 3

Партизанская, 79/1, 88

Украинская, 4, 10

Уразбаева, 2/1, 2/3, 2/4, 2А

Шалқыма, 26, 36, 36/1, 40, 46

Шевцова, 27, 27/1, 27/2

Чехова, 19

Социальные объекты: