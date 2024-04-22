По данным АО «Жайыктеплоэнерго», в этом году планируется реконструкция тепловой магистрали ТМ-5. Для строительно-монтажных работ ЖКХ Уральска заключил договор с АО «Алматыинжстрой»

– Реконструируемая тепловая магистраль ТМ-5 находится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго» и обеспечивает теплом и горячей водой около 14 тысяч жителей многоквартирных домов и 12 социальных объектов Уральска. Её ввели в эксплуатацию в 1987 году. Проектом предусматривается замена несущих железобетонных конструкций, замена труб с тепловой изоляцией и оболочки из тонколистовой оцинкованной стали с системой оперативного дистанционного контроля для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя, - сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго».

Так, с 22 апреля по 15 сентября будет прекращено горячее водоснабжение по следующим адресам:

  • Абулхаир хана, 2/1, 2/2, 2/3, 91/1, 91/2, 91/3
  • Верхний тупик, 2
  • Есенжанова, 3, 20
  • Еслямгалиулы, 28
  • Захарова, 27, 3
  • Г.Курмангалиева, 3, 3/1, 7/2, 15/1
  • С.Жаксыгулова, 31, 33
  • Карбышева, 62, 64, 66, 68
  • Кокчетавская, 1/6, 16, 90
  • Локомотивная, 47/1, 59/1, 61
  • Маргулана, 1/1
  • Мулдашева, 39
  • Оренбургская, 37/2
  • Павлодарская, 1, 3
  • Партизанская, 79/1, 88
  • Украинская, 4, 10
  • Уразбаева, 2/1, 2/3, 2/4, 2А
  • Шалқыма, 26, 36, 36/1, 40, 46
  • Шевцова, 27, 27/1, 27/2
  • Чехова, 19

Социальные объекты:

  • СОШ №4
  • СОШ №26
  • ТОО «Айкур
  • 4 поликлиника
  • детский сад «Оркен»
  • детский сад «Актилек»
  • детский сад «Балдырган».
  • Инфекционная больница
  • Центр психического здоровья (5 корпусов)