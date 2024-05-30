По информации департамента полиции ЗКО, по итогам четырех месяцев в регионе выявлено 91 преступление, связанное с наркотиками, 56 из них уголовные проступки.

Из 35 случаев преступлений: 18 фактов торговали наркотиками, еще в двух случаях полицейские нашли наркотики, которые хранили в больших количествах, 11 раз ловили контрабандистов с наркотиками. Также были задержаны две преступные группировки и два случая рекламы наркотических средств.

— Изъято около шести килограммов различного вида наркотических средств. В ходе ОПМ пресечена деятельность организованный преступной группировки из пяти жителей Уральска. Они создали в мессенджере «Телеграм» два интернет магазина «Добрыня –Никитич» и «Pablo EscoBarro», на котором активно распространяли наркотики. Из незаконного оборота изъято 500 граммов гашиша. Оборот денежных средств составил 131 миллион 922 тысячи тенге. Оба факта зарегистрированы по статье 262 УК РК. В рамках данного ОПГ рассматривается вопрос регистрации статьи 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Правоохранители добавили, что задержали жителя Уральска, который устроил в комнате фитолабораторию для выращивания марихуаны и 10 закладчиков, среди которых двое несовершеннолетних — школьник из десятого класса и студент второго курса колледжа. У них изъяли примерно 500 пакетиков с закладками, это более 2 500 тысяч доз наркотиков. Кстати, в прошлом году задержали 13 закладчиков, и трое из них были несовершеннолетними.

Также полицейские следят за интернетом, в частности за мессенджером Телеграм. В этом году они нашли и заблокировали 84 сайта, связанных с наркотиками, в прошлом году было всего 14 таких сайтов.

Чтобы бороться с рекламой и пропагандой наркотиков, было проведено 28 различных мероприятий. А для профилактики наркомании среди школьников и студентов организовали 267 мероприятий с антинаркотической тематикой.