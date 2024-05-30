В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области огласили вердикт по убийству двух человек. На скамье подсудимых три человека. Одного обвиняли в убийстве, разбое, хищении чужого имущества. Еще двоих - в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Из материалов дела следует, что 31 декабря 2022 года в селе Кенкияк Актюбинской области мужчина ранил ножом двоих человек, а когда они истекали кровью, устроил в доме пожар. В результате потерпевшие погибли от отравления углекислым газом. Другие подсудимые видели всё это, однако не сообщили в полицию.

Обвиняемый в убийстве вину свою не признал и заявил, что те двое его оговаривают. К слову, в момент преступления он был пьян. Прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.

Вердиктом присяжных, мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. За недонесение о преступлении один подсудимый приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, второго лишили свободы на пять лет и шесть месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, так как это их первая судимость.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.