Трагический случай произошел в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. По предварительным данным, его ударило током во время откачки воды. По данным ДЧС Атырауской области, погибший Бейбарыс Жалгасбайулы работал в органах гражданской защиты с 2021 года. За это время участвовал в тушении крупных пожаров, спасал жизни и имущество людей. У него остались жена и родители.

— Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыс Жалгасбайулы. Добрая память о нём, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного, — говорится в сообщении ведомства.

В районе все еще продолжаются работы по откачке воды.

Спасателя ранили ножом во время противопаводковых работ в ЗКО