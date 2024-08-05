По данным РГП "Казгидромет", 6 августа днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара до 40 градусов.

Днем 6 августа на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на южной части области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-36 градусов.



