В министерстве просвещения РК сообщили, что они совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через “Социальный кошелек” в мобильном приложении eGov Mobile.

— Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания. На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой «Социальной Кошелек», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пилотный проект успешно протестирован в Акмолинской, Мангистауской областях, городах Астана и Шымкент. Внедрение проекта будет постепенным по мере готовности школ.