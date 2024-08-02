В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы в новом учебном году бесплатное питание в школьных столовых будет доступно всем ученикам без исключения. Однако в управлении образования ЗКО информацию не подтвердили, но и не опровергли.

— Из министерства просвещения пока таких указаний не было. По ЗКО бесплатным питанием обеспечиваются все школьники 1-4 классов и дети из социально-незащищенных семей 5-11 классов, — сообщили в управлении образования ЗКО.

Между тем, эксперты детского фонда ООН ЮНИСЕФ и РОО «Национальный центр здорового питания» проводили исследование и анализ по оценке школьного питания в школах Шымкента, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей в 2022-2023 учебном году. Анализ проводился среди всех учеников с первого по выпускной класс. Исследование показало, что нормы потребностей населения страны в пищевых веществах и энергии не соответствуют международным и требуют пересмотра и актуализации. Согласно результатам анализа, нормы потребления сахара и соли в казахстанских нормативах превышают международные рекомендуемые стандарты.

По данным опроса детей, текущее школьное меню и предложенная пища нравится 59% детей, оставшимся 21% учащимся еда либо не нравится, либо они вовсе не едят в школьной столовой - 20%. В целом, в исследованных школах среди всех детей и подростков 6–17 лет распространенность избытка массы тела и ожирения составила 18%, из них избыток веса у 12% и ожирение у 6%. У мальчиков наблюдалась более высокая тенденция к избытку массы тела и ожирению (21%), чем у девочек (16%). Родители и дети положительно относятся к обеспечению бесплатным школьным питанием, но желали бы расширить ассортимент блюд, увеличить количество и разнообразие фруктов.