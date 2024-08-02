ОО «Белый парус» — это организация, которая ставит своей целью поддержку и обслуживание людей с ограниченными возможностями. Одной из ключевых услуг, предоставляемых организацией, является транспортировка людей с ограниченными возможностями, что является важным аспектом их социальной адаптации и интеграции в общество. Предприятие функционирует на протяжении пяти лет, и за это время стало надежной опорой для людей с ограниченными возможностями.

Для многих людей с ограниченными возможностями передвижение может быть серьезным испытанием. Отсутствие доступного транспорта значительно ограничивает их возможности в повседневной жизни. Это касается как посещения медицинских учреждений и реабилитационных центров, так и участия в культурных и общественных мероприятиях. Без надлежащей транспортной поддержки люди с ограниченными возможностями часто оказываются изолированными и лишенными активного участия в жизни общества.

Организация «Белый парус» предоставляет специализированные транспортные услуги, адаптированные под потребности людей с ограниченными возможностями. В автопарке организации находятся специально оборудованные инватакси, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. Водители и диспетчеры предприятия стараются качественно обслужить и уделить внимание каждому пассажиру.

Работа инватакси начинается с заявки, которую инвалиды заранее должны предоставить диспетчеру предприятия. Тот, в свою очередь, составляет суточный план и выдает путевые листы водителям.

– Нам необходимо заранее составить маршрут передвижения каждого транспорта, а также предусмотреть время прибытия и убытия, рассчитать расходы на ГСМ. Каждое утро на рейс выезжают восемь специальных «ГАЗелей». В обязанности каждого входит развозка инвалидов по различным местам. При этом водители не должны отклоняться от маршрута. В среднем за день мы обслуживаем 50-60 человек, — говорит экономит предприятия Рамазан Рахымберлиев.

Николай Карташов работает водителем в ОО «Белый парус» вот уже третий год. На свою работу мужчина не жалуется. Говорит, что в каждой службе есть свои сложности, и его работа не исключение. Рабочий день Николая начинается в 6 утра. В день он должен развести 10-15 инвалидов. Они в основном посещают различные государственные органы, больницы, реабилитационные центры, школы и детские сады. Кто-то работает, кто-то учится.

– Мы стараемся найти к каждому индивидуальный подход. Люди ведь разные. В основном перевожу колясочников, то есть людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В салон помещаются по две коляски. С помощью специального подъемного механизма людей загружаем в машину. Потом их непременно нужно закреплять специальными креплениями, чтобы во время езды коляска стояла устойчиво, - рассказал Николай Карташов.

Другой водитель предприятия Алексей Пикин говорит, что рабочий день у них ненормированный. Ведь выезжать инвалидам нужно не только днем, но и по вечерам и даже по ночам.

– Если днем развозим пассажиров по рабочим местам и больницам, то вечерами и ночами отвозим или встречаем их на вокзале и в аэропорту. А ещё они часто ездят по культурным и спортивным мероприятиям. Часто общаюсь с пассажирами, стараюсь помочь, даже если это не входит в мои обязанности. К примеру, сходить в магазин или аптеку, купить что-нибудь по дороге. Есть такие, с которыми я даже подружился и поддерживаю общение, - говорит Алексей Пикин.

Каждое авто в обязательном порядке два раза в год проходит технический осмотр. Техника оснащена специальным мини-лифтом, который поднимает коляску. Грузоподъемность механизма составляет 480 килограммов. В салоне могут поместиться три коляски. Внутри техники установлены множество поручней, чтобы людям было удобнее держаться. Водителю же необходимо уделить особое внимание безопасности на дорогах. Он должен максимально исключить факты резкого торможения, маневрирования, трогаться с место резко тоже нельзя.

По словам механика по спецмашинам ОО «Белый парус» Сергея Банникова, водителям предприятия предъявляются особые требования, и это касается не только профессиональных качеств, но и личностных.

– Для рядовых людей психологически сложно работать с таким контингентом. Большинство инвалидов в силу своего состояния бывают раздраженными, часто обижаются. Водители должны быть сдержанными, сохранять спокойствие и оказывать качественные услуги. Мы часто проводим разъяснительную работу с ними. Текучки кадров у нас нет, работают в основном возрастные водители от 45 лет и старше. Команда у нас хорошая. Молодежи сложно работать в таких условиях, поэтому они к нам не идут, - говорит Сергей Банников.

ОО «Белый парус» играет важную роль в жизни людей с ограниченными возможностями, предоставляя им необходимую транспортную поддержку. Благодаря их усилиям, многие люди получили возможность свободно передвигаться и активно участвовать в жизни общества. Поддержка и развитие таких организаций являются важным шагом на пути к созданию инклюзивного и справедливого общества.