Руководитель управления по делам религий ЗКО Азат Каратай сообщил, что на этот год из бюджета выделили 117 миллионов тенге по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и терроризму среди населения ЗКО. В настоящее время освоили 48%.

Также он отметил, что с начала этого года в сфере религиозных отношений зарегистрировали семь фактов административных правонарушений.