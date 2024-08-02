Руководитель управления по делам религий ЗКО Азат Каратай сообщил, что на этот год из бюджета выделили 117 миллионов тенге по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и терроризму среди населения ЗКО. В настоящее время освоили 48%.
Также он отметил, что с начала этого года в сфере религиозных отношений зарегистрировали семь фактов административных правонарушений.
— Жителей Уральска и одного гражданина Российской Федерации привлекли к ответственности за размещение в социальной сети запрещенных на территории РК материалов экстремистского характера, за проведение религиозных обрядов, церемоний и собраний за пределами культовых зданий. Их признали виновными и оштрафовали. Общая сумма штрафов составила 210 МРП (1 МРП — 3692 тенге), 775 320 тенге, — пояснил Азат Каратай.