Рустам Шопанов, житель села Достык, обратился в редакцию "МГ" с жалобой на недостаточное асфальтирование улицы Садовая, где он проживает. По его информации, якобы в смете указано, что должно быть асфальтировано 270 метров дороги, однако по факту уложили только 245 метров.

— Я взял рулетку и пошел замерять, там 245 метров. Остаток дороги делать не будут сказали, а повезут асфальт в другое место. Я обращался к акиму, обращался в ЖКХ, они приезжали, но никто ничего не может сделать. Да, до забора не делают асфальт, но прилегающая территория от забора, допустим пять метров отступим, ту территорию должны же сделать. Улица тупиковая, я с ворот выхожу и мне до асфальта идти 14 метров. Вот положите еще метров семь, а прилегающую территорию я сам благоустрою, — говорит Рустам Шопанов.

Также сельчанина удивило, что под асфальтом нет щебня, он опасается, что такая дорога прослужит недолго.

На фото асфальтированная улица Садовая в селе Достык. Фото Медета Медресова.

Аким села Абубакир Тулеуов рассказал, что асфальт укладывали по новой технологии, которая не требует подложки из щебня и с прочностью асфальта проблем не возникнет.

На фото Абубакир Тулеуов. Фото Медета Медресова.

— По новой технологии делается смесь, сначала это грунт, а потом гравийная смесь, потом делают уплотнение, а после кладут асфальт. Это внутри поселковый проект, поэтому асфальт кладут именно по этой технологии. Подъездные дороги делают по другой технологии и там уже кладут щебень. Дорога не развалится, мы жителям объясняем, но никто не понимает. Вообще, у нас на весь поселок заложено восемь километров новой дороги. У нас есть новостройки, во время дождя детям очень тяжело добираться до школы. Конечно, мы не сможем полностью асфальтировать весь поселок, но хоть 40% процентов сделаем. Сам проект переходящий на следующий год. Улица Садовая никогда не была асфальтирована, мы хотели сделать хорошо. В 2019 году асфальт на этой улице уложили только до перекрестка. В этом году из восьми километром мы выделили 200 метров, чтобы детям было легче ходить. Мы работаем открыто, можете приехать и проверить, тем более для этого есть компетентные органы, — рассказал Абубакир Тулеуов.

Глава села отметил, что в приоритете асфальтировать улицы возле новых домов. Однако и там все улицы охватить не получится. Чтобы сделать дорогу во всем поселке нужно около 30 километров, а на посёлок выделили только восемь километров.

В ЖКХ района Байтерек, куда относится поселок Достык сообщили, что работы по ремонту дорог производит подрядная организация ТОО «ДСК Приоритет». Согласно проектно-сметной документации протяженность ремонтируемых улиц составляет 8 195 метров. Также проектом предусмотрен тротуар длиной 7 285 метров.

— По улице Садовой у дома 17 был складирован инертный материал, что затруднило выполнение работ в стесненных условиях. Владельцу дома было выдано предписание по статье 505 КоАП РК. В настоящий момент, по улице Садовой выполнена укладка асфальтобетонной смеси, однако некоторыми жителями высказывается недовольство в связи с тем, что асфальт не доходит до ворот их дома. На данное замечание отвечаем, что такие виды работ выполняются только к объектам образования, дошкольных учреждения, здравоохранения, то есть к социальным объектам. Соответственно, благоустройство парковки частных домов, подъезда к воротам и так далее проектом не предусмотрены, — ответили в ЖКХ Байтерекского района.



