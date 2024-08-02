Рустам Шопанов, житель села Достык, обратился в редакцию "МГ" с жалобой на недостаточное асфальтирование улицы Садовая, где он проживает. По его информации, якобы в смете указано, что должно быть асфальтировано 270 метров дороги, однако по факту уложили только 245 метров.
— Я взял рулетку и пошел замерять, там 245 метров. Остаток дороги делать не будут сказали, а повезут асфальт в другое место. Я обращался к акиму, обращался в ЖКХ, они приезжали, но никто ничего не может сделать. Да, до забора не делают асфальт, но прилегающая территория от забора, допустим пять метров отступим, ту территорию должны же сделать. Улица тупиковая, я с ворот выхожу и мне до асфальта идти 14 метров. Вот положите еще метров семь, а прилегающую территорию я сам благоустрою, — говорит Рустам Шопанов.
Также сельчанина удивило, что под асфальтом нет щебня, он опасается, что такая дорога прослужит недолго.
Аким села Абубакир Тулеуов рассказал, что асфальт укладывали по новой технологии, которая не требует подложки из щебня и с прочностью асфальта проблем не возникнет.
— По новой технологии делается смесь, сначала это грунт, а потом гравийная смесь, потом делают уплотнение, а после кладут асфальт. Это внутри поселковый проект, поэтому асфальт кладут именно по этой технологии. Подъездные дороги делают по другой технологии и там уже кладут щебень. Дорога не развалится, мы жителям объясняем, но никто не понимает. Вообще, у нас на весь поселок заложено восемь километров новой дороги. У нас есть новостройки, во время дождя детям очень тяжело добираться до школы. Конечно, мы не сможем полностью асфальтировать весь поселок, но хоть 40% процентов сделаем. Сам проект переходящий на следующий год. Улица Садовая никогда не была асфальтирована, мы хотели сделать хорошо. В 2019 году асфальт на этой улице уложили только до перекрестка. В этом году из восьми километром мы выделили 200 метров, чтобы детям было легче ходить. Мы работаем открыто, можете приехать и проверить, тем более для этого есть компетентные органы, — рассказал Абубакир Тулеуов.
Глава села отметил, что в приоритете асфальтировать улицы возле новых домов. Однако и там все улицы охватить не получится. Чтобы сделать дорогу во всем поселке нужно около 30 километров, а на посёлок выделили только восемь километров.
В ЖКХ района Байтерек, куда относится поселок Достык сообщили, что работы по ремонту дорог производит подрядная организация ТОО «ДСК Приоритет». Согласно проектно-сметной документации протяженность ремонтируемых улиц составляет 8 195 метров. Также проектом предусмотрен тротуар длиной 7 285 метров.
— По улице Садовой у дома 17 был складирован инертный материал, что затруднило выполнение работ в стесненных условиях. Владельцу дома было выдано предписание по статье 505 КоАП РК. В настоящий момент, по улице Садовой выполнена укладка асфальтобетонной смеси, однако некоторыми жителями высказывается недовольство в связи с тем, что асфальт не доходит до ворот их дома. На данное замечание отвечаем, что такие виды работ выполняются только к объектам образования, дошкольных учреждения, здравоохранения, то есть к социальным объектам. Соответственно, благоустройство парковки частных домов, подъезда к воротам и так далее проектом не предусмотрены, — ответили в ЖКХ Байтерекского района.
