Который год наша область лидирует в рейтинге худших дорог в республике. При этом чиновники постоянно рапортуют о том, что на ремонт дорог выделены миллиарды. Однако, жителям ЗКО от этих рапортов не легче, впрочем, люди кажется уже и не верят, что когда-нибудь будут ездить по приличным дорогам.

Редакция «МГ» запустила серию материалов о дорогах ЗКО. Первым в списке была трасса международного значения М-32 «РФ (на Самару) — Шымкент». Сегодня мы расскажем о самой опасной трассе в ЗКО.

По трассе Уральск — Атырау ежедневно проезжают тысячи машин. В департаменте полиции ЗКО сообщали, что её намерены переводить в первую категорию дорог (в первую категорию попадают дороги с шириной проезжей части более 15 метров — прим. автора). Ремонтные работы здесь планируют начать в следующем году. К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП. Последняя произошла меньше недели назад и унесла жизни сразу четырех человек.

— Не зря в народе её называют «трассой смерти». Там очень часто происходят аварии, которые уносят жизни людей. Я работаю в такси уже десять лет и езжу по этой трассе ежедневно. Мне кажется, что даже стоимость оплаты проезда не покрывает амортизацию автомобиля. Машина всё время ломается, хотя автомобилю всего пять лет. На трассе в последние два-три года стоят «Арканы», но и они не останавливают водителей, которые несутся с бешенной скоростью. Зимой трасса вечно обледеневшая, весной и осенью ямы заливает талой водой, снова непонятно где ехать так, чтобы не разбить авто. Когда уже эту трассу отремонтируют, все время кормят обещаниями, но пока никаких мер не принимают, — рассказал таксист по имени Арман.

Начальник отдела качества и приёмки работ «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО Данияр Дюсенгалиев пояснил, что общая сеть автомобильных дорог международного и республиканского значения области составляет 1 349 километров, из них 245 километров находятся на капитальном ремонте, 72 километра на реконструкции и 1032 километра на содержании у ТОО «КАЖсервис».

Протяженность трассы А-28 «Уральск—Атырау» 189-492 км по территории ЗКО составляет всего 303 километра. Эта автодорога республиканского значения. Сейчас она III технической категории, но её планируют сделать I категории.

— С момента ее постройки, первый ремонт трассы провели в 2003-2005 годы, за счёт японского займа фирмой «Тодини». После чего ни капитального ремонта, ни реконструкции не производили. С 2016 по 2017 годы провели средний ремонт на участках 372-492 км. В целом для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств производятся работы по содержанию, текущему и среднему ремонту — пояснил Данияр Дюсенгалиев.

По словам спикера, сейчас разрабатывается проект по реконструкции трассы, которую планируют завершить в 2025 году.

— Она лидирует по аварийности среди трасс Западно-Казахстанской области. На это есть причины: трасса узкая, на дорогу выходит скот, что является одой из частых причин ДТП и несоблюдение водителями скоростного режима. И конечно же, она требует реконструкции и расширения, — пояснил он.

По данным департамента полиции ЗКО, на автодороге Уральск—Атырау с начала 2024 года было зарегистрировано 14 ДТП, в которых погибло 11 человек и 25 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 13 аварий, в которых погибли 7 человек и 18 получили травмы.

