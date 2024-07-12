Проживающие в садоводческом коллективе "Гидрогеолог" просят переселить их с паводкоопасных участков, сообщает «31 канал».

Жители затопленных дач в Актобе не согласны с размером компенсации. Некоторые заявляют, что до сих пор не получили помощь, сообщает «31 канал».

По словам Зины Султановой, которая воспитывает двух детей с инвалидностью, площадь дома ей уменьшили на 30 квадратных метров. Компенсацию за ремонт женщине оценили в 1,4 млн тенге. После жалоб сумма выросла до трёх миллионов. Однако деньги она до сих пор не получила.

— Я получила шесть миллионов 400 тысяч тенге. Да, ремонт сделать можно. Но кто даст гарантию, что в следующем году наши дома вновь под воду не уйдут? — задаётся вопросом одна из жительниц.

Чиновники же советуют людям идти в суд.

— По телефону и так объясняли людям – раз они не согласны с работой оценочной комиссии и размером компенсации, нужно обращаться в суд, чтобы оспорить. Что касается проблем по домам, то мы с "Отбасы банком" рассматриваем варианты ипотеки для пострадавших, — сказал руководитель аппарата акима района Алматы Дамир Букеев.

Но пострадавшие брать ипотеку не хотят. Да и платить потом будет нечем, говорят люди. Жители намерены писать жалобы в прокуратуру.



