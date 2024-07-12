Департамент экологии Атырауской области, объяснил причину неприятного запаха в Атырау. Источником оказались рекультивируемые поля испарения «Квадрат», сообщает azh.kz.

По словам атырауской экоактивистки Лауры Сулейменовой, "Квадрат" по-прежнему ликвидируют дедовским способом, сопровождаемым ядовитыми газами, которые разносятся ветром по всему городу.

В акимате заявили, что на утилизацию бактериями дополнительных бюджетных средств нет, пишет портал.

Очистка полей испарения и строительство новой канализационной очистной установки (КОС) ведутся из средств республиканского бюджета по заказу областного акимата. Стоимость проекта КОС по договору 19 млрд 475 млн тенге. Подрядчик – АО “Павлодарский речной порт". Стоит предположить, что усиление запаха несет нам не только ветер, но и сами работы на полях испарения, которые должны закончиться только к середине 2025 года.



