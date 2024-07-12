В министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили, «Казводхоз» подал аграриям страны 3,9 млрд кубометров поливной воды.
- в Кызылординской области аграриям подали 1,8 млрд кубометров воды;
- в Туркестанской области направлено на посевные площади 982 млн кубометров воды;
- в Жетісу подали аграриям 408 млн кубометров поливной воды, через канал им. К.Сатпаева подали 224 млн кубометров воды;
- в Жамбылской области направили на посевные площади региона 210 млн кубометров воды;
- «Большой Алматинский канал им Д. Конаева» подал аграриям 143 млн кубометров воды;
- в Западно-Казахстанской области подали местным аграриям 118 млн кубометров воды;
- в Восточно-Казахстанской — 58 млн кубометров воды;
- в Карагандинской — 11 млн кубометров воды;
- в Актюбинской — 6,5 млн кубометров воды;
- в Костанайской — 5 млн кубометров поливной воды;
- в Павлодарской — 3,75 млн кубометров воды;
- в Акмолинской — 1,2 млн кубометров воды;
- в Атырауской — 0,47 млн кубометров воды.